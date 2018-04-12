تهاني الجبالي عن الأزمة السورية: المؤامرة قائمة منذ غزو العراق

علقت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، على الأزمة السورية، موضحة أن الحرب في سوريا ليست من أجل إسقاط النظام، ولكن ما يحدث هو حرب على الدولة السورية ذاتها.

وأضافت "الجبالي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صح النوم"، على قناة "إل تي سي"، أن العدو الغربي يستكثر على شعوبنا ثرواتهم، وأن يعيشوا في أمن وأمان، لكننا شعوب لا تموت والشعب السوري قادر على استرداد دولته.

وتابعت: "ما يحدث عنوانه كسر البقية من الذراع الأيمن للأمة العربية، لأن المؤامرة قائمة منذ غزو العراق ومنذ محاولات تفتيت الدول العربية انتصارًا للمشروع الصهيوني الذي يحاول تحقيق انتصاره على جثة الأمة العربية كلها".