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الوطن

نقيب الفلاحين عن سعر إردب القمح: كنا نتمنى أن يصل لـ700 جنيه

اليوم AM 05:49
كتب: شريف سليمان
نقيب الفلاحين عن سعر إردب القمح: كنا نتمنى أن يصل لـ700 جنيه

نقيب عام الفلاحين

قال نقيب عام الفلاحين، حسين أبو صدام، إن تحديد الحكومة لسعر إردب القمح بـ600 جنيه، هو سعر مناسب في ظل انخفاض سعر القمح عالميًا.

وأضاف "أبو صدام" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه كان يتوقع أن يصل سعر إردب القمح لـ700 جنيه، بدلًا من 600 جنيه المعلنة من قبل الحكومة، لتشجيع الفلاحين وتحفيزهم على زيادة زراعة القمح في السنوات الخادمة خاصةً إن مصر دولة مستوردة للقمح.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي، أمس، تحديد سعر إردب القمح بـ600 جنيه، بمؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

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