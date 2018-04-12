عجلان: سنسوق برامج سياحية مختلفة لروسيا بداية من أول مايو

علق عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، على استئناف رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو، قائلًا، إن حالة من التفاؤل تسود في القطاع السياحي بعد عودة الطيران الروسي.

وأضاف "عجلان"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان"، أنه كان يوجد مشكلة في تسويق مصر سياحيًا في روسيا، لافتًا إلى أن الروس ليس لديهم بديل لمصر في فصل الشتاء، وأن طريقة تفكير السائح الروسي بدأت تتغير، وبالتالي سيغير القطاع السياحي المصري في طريقة التسويق.

وتابع: "سنسوق برامج سياحية مختلفة لروسيا بداية من 1 مايو"، موضحًا أن السوق الروسي واحد من أكثر الأسواق إنفاقًا، الذي يمثل 40 مليون سائح على مستوى العالم.