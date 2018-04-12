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الوطن

ضبط عامل اشترك مع آخرين في استدراج سائق توك توك وسرقته بأسيوط

منذ 25 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
ضبط عامل اشترك مع آخرين في استدراج سائق توك توك وسرقته بأسيوط

المتهم والمضبوطات

ألقى فريق مباحث مركز شرطة الود القبض على عامل اشترك وآخرين في سرقة توك توك تحت تهديد السلاح بطريق بني مجد دائرة المركز.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ من"ا. ي. س"، 22 سنة، ومقيم شارع الجفار بندر منفلوط  دائرة المركز، بأنه وأثناء عمله على التوك توك ماركة بجاج أسود اللون الخاص به ببندر منفلوط استوقفه شخصان، وطلبا منه توصيلهما إلى قرية بني مجد بدائرة المركز، وحال وصولهم إلى مدخل القرية على الطريق الزراعي طلبا منه التوقف واستوليا على التوك توك خاصته، وكذا متعلقاته الموجودة به عبارة عن هاتف ماركة سامسونج أسود اللون وفرا هاربين.

وحدد فريق البحث مرتكبي الواقعة وهم كلاً من "س. ع. س"، 25 سنة، عامل سبق اتهامه في القضية جنايات قسم الأزبكية لسنة 2015 "سلاح"، و"ط. ع. ط"، 22 سنة، مزارع، و"ا. ر. م"، 25 سنة، مزارع مقيمين عرب التتالية ـ دائرة مركز القوصية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن فريق البحث من ضبط المتهم الأول وبحيازته الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه ووبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين بأن استدرج المتهمان الثاني والثالث المجني عليه بالتوك توك خاصته وبالقرب من قرية بني مجد بمركز منفلوط واعترض المتهم الأول طريق التوك توك بدراجة بخارية قيادته والاستيلاء على التوك توك بالاشتراك معهما وفروا هاربين وباعوه لـ"ع. ط"، 27 سنة، عامل ومقيم نجع معتمد بدائرة مركز منفلوط "حسن النية"، وضبط وبحيازته التوك توك المشار إليه.

وتعرف المبلغ على المتهم الأول والتوك توك والهاتف المحمول الخاص به، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة.

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