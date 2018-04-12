الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، حار على باقي الأنحاء نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة، تنشط غربًا مثيرة للرمال.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ32 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 19 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: