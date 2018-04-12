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الوطن

فتح عيادات الحروق بمستشفى السويس العام لاستقبال المرضى

منذ 43 دقيقة
كتب: محمد مقلد
فتح عيادات الحروق بمستشفى السويس العام لاستقبال المرضى

مستشفى السويس العام

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالسويس، في بيان عنها، بدء تشغيل العيادة الخارجية الخاصة بالحروق والتجميل بمستشفى السويس العام، لاستقبال المرضى والكشف عليهم وتقديم الأدوية اللازمة، وذلك أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع، بداية من الساعة العاشرة صباحا.

وأكد البيان، أن عيادات الحروق سوف تستقبل حالات الحروق والتغيير عليها وعلاجها ومتابعتها من خلال أطباء أخصائيين في مجال الحروق والتجميل وذلك لخدمة أهالي محافظة السويس، وذلك كحل مؤقت لحين افتتاح مبنى الحروق بالكامل داخل المستشفى العام بعد الانتهاء من تطويره.

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