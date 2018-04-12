شهيد وجريح بقصف من قوات الاحتلال شرقي غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر فجر اليوم، إثر قصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف "نقطة رباط" شرقي قطاع غزة.

ونقلت وكالة "معا"، عن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة صحة غزة قوله: "استشهد المواطن محمد أحمد عايش حجيلة 30 عاما وأصيب مواطن آخر بجراح خطيرة خلال القصف"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

من جهته، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته الحربية قامت فجر اليوم بالإغارة على هدف في موقع عسكري تابع لحركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف أن الغارة تأتي ردا على القنبلة التي تم وضعها ضد قطاع الهندسة التابع للجيش أمس، محملا حركة حماس المسؤولية عن كل ما يحدث في غزة.