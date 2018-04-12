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الوطن

أسواق الأسهم تنخفض بفعل تهديدات ترامب والنفط يصعد

منذ 42 دقيقة
كتب: وكالات
أسواق الأسهم تنخفض بفعل تهديدات ترامب والنفط يصعد

صورة أرشيفية

هبطت أسواق الأسهم العالمية في حين ارتفع النفط، بعد تنامي التوتر في منطقة الشرق الأوسط بين روسيا والولايات المتحدة.

وسجل كل من الخام الأمريكي وخام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستويات لهما منذ 2014، حيث غطت المخاوف الجيوسياسية على تأثير زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وصعدت عقود "برنت" في تعاملات اليوم الخميس مسجلة بحلول الساعة 06:43 بتوقيت جرينيتش قراءة عند 72.18 دولار، بارتفاع نسبته 017%، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.34% إلى 67.05 دولار.

أما بورصة وول ستريت فقد هبطت، حيث أنهى المؤشر "داو جونز الصناعي" جلسة أمس الأربعاء منخفضا 0.9% إلى 24189.45 نقطة، بينما تراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز500" بنسبة 0.55% ليغلق عند 2642.19 نقطة.

وهبطت الأسهم الأوروبية، حيث تراجع مؤشر "فايننشال تايمز" البريطاني بنسبة 0.1%، ومؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.8%، ومؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.6%.

وفي روسيا، أنهى مؤشرا بورصة موسكو التعاملات على تباين، حيث صعد المؤشر "MICEX" للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.85% لينهي تداولات الجلسة السابقة عند 2192.5 نقطة، خلافا للمؤشر "RTS" للأسهم المقومة بالدولار، الذي انخفض بنسبة 0.67% إلى 1083.53 نقطة.

وجاء ذلك بعدما وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه في "تويتر" إنذارا إلى روسيا بتوجيه ضربة صاروخية إلى سوريا، داعيا موسكو للاستعداد لذلك.

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