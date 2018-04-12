البيت الأبيض: الروس نجحوا في الظهور "أشرارا"

وصفت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز روسيا "بالشريرة"، وقالت إنه يتوجب على موسكو مساعدة واشنطن للوقوف على ما إذا كانت روسيا عدوة للولايات المتحدة أم لا.

وأضافت ممثلة البيت الأبيض: "نعتقد أن الروس، قدموا أنفسهم للعب دور الشرير ونأمل في أن يتغير هذا الوضع.. على روسيا أن تلعب دورا في تحديد ذلك"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، صرح المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعد روسيا "خطرا على البلاد"، وأن زمن سياسة واشنطن الناعمة تجاه موسكو، ولى.

وأعلنت سارة ساندرز، أمس، أن ترامب يعتقد أن روسيا كانت ضالعة في الهجوم الكيميائي الأخير في سوريا، لأنها تدعم الرئيس بشار الأسد و"لا تستطيع ضمان تدمير دمشق للأسلحة الكيميائية".