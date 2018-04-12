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الوطن

"بنات عين شمس" تنظم المنتدى الدولي للطفولة المبكرة للكلية

منذ 17 دقيقة
كتب: أحمد أبوضيف
"بنات عين شمس" تنظم المنتدى الدولي للطفولة المبكرة للكلية

جامعة عين شمس

تنظم كلية البنات جامعة عين شمس "المنتدى الدولى للطفولة المبكرة تحديات وآمال"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة الدكتورة رقية شلبي عميدة الكلية، يوم السبت 28 أبريل.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رقية شلبي عميدة الكلية، إن المنتدى الدولي للطفولة المبكرة يأتي بالتعاون مع مؤسسة مصر التعليم والتعلم والجمعية المصرية البريطانية للتعليم.

وأضافت، أنه سيتم مناقشة عدة محاور تعليمية وإعلامية وصحية، وكذلك مناقشة قضايا الطفولة المبكرة من المحور البيئي والقيمي والسيكولوجي كما سيتم عرض بعض الخبرات والتجارب الدولية وعقد عدد من ورش العمل.

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