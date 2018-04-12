مشكلات تقنية تؤدي لوقف عرض فيلم "العائلة" أكثر من مرة

صاحبت مجموعة من المشكلات التقنية عرض فيلم "العائلة"، وهو من إخراج روك بيشيك، المشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة بالدورة الـ20 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.

بدأ الأمر بتأخر عرض الفيلم لمدة نصف ساعة، ثم عرض الفيلم من المنتصف وبعد إعادته من البداية، واجه مشكلات في الصوت أدت إلى وقف عرضه لمدة نصف ساعة أخرى، وهو الأمر الذي أدى إلى استياء مخرج الفيلم وبطله.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ20 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، تستمر حتى 17 أبريل الجاري، بمشاركة 62 فيلما في أقسام المسابقة الرسمية.