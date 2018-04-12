بالصور| غواصون يجمعون 12 طن مخلفات من قاع البحر الأحمر 

أطلقت جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" بالبحر الأحمر، مبادرة لتنظيف قاع البحر بمناطق الغوص بمرسى علم من المخلفات البحرية التي تهدد الحياه البحرية وتمثل خطرا على الصحة العامة ومضرة للاقتصاد.

وأوضحت الجمعية، أن الحيوانات البحرية تتعرض للاشتباك بتلك المخلفات، مما يعوق حركتها، وقد تتناولها بطريق الخطأ ظنا منها أنها غذاء ويتسبب ذلك في نفوقها.

وحسب الجمعية، انضم إلى الحملة أكثر من 100 غواص مصري وأجنبي من مراكز الغوص بمرسى علم، للمشاركة في تنفيذ أكبر حملة نظافة تحت الماء بمارينا مرسى علم، وتمكن المشاركون من تجميع 12 طن من المخلفات البحرية.

وقالت هبة شوقي المدير التنفيذى لهيبكا، إن تلك المخلفات من مواد سمية الضرر البيئي الناتج من المخلفات البحرية يتخطى المليارات، فيما يقدر حجم الضرر البيئي من المخلفات البلاستيكية وحدها بحوالي 13 مليون دولار سنويا.

فيما أوضح الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر، أن إدارة المحميات تعمل من أجل منع إلقاء المخلفات في البحر، مؤكدًا أن هناك مسائلة قانونية كبيرة على مرتكبي تلك الجرائم المختلفة، مضيفا أن المحميات شاركت في هذا المبادرة التي تهدف إلى الحياة المستدامة للحياه البحرية.