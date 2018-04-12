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الوطن

"جدار ترامب" يعرقل أعمال البناء بسفارة أمريكا في القدس

منذ 12 دقيقة
كتب: وكالات
"جدار ترامب" يعرقل أعمال البناء بسفارة أمريكا في القدس

صورة أرشيفية

تواجه أعمال البناء في مقر السفارة الأمريكية الجديد في القدس عراقيل، بسبب عدم منح الحكومة الإسرائيلية التصريح اللازم لبناء جدار حولها، طلب تشييده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الخميس، أن هذا الإجراء قد يؤجل افتتاح السفارة الأمريكية في إسرائيل، المقرر في 14 مايو المقبل، والذي يتزامن مع ما يسمى "إعلان الاستقلال"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقبل انتقال ديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، من تل أبيب إلى القدس، طرح الأمريكيون بعض المطالب الأمنية، من بينها شق طريق هروب بطول 750 متر وعرض 7 أمتار، وبناء جدار حول السفارة ارتفاعه 3 أمتار.

ورغم أن الحكومة الإسرائيلية أعفت السفارة من كافة التكاليف والتصاريح اللازمة للبناء في مقر السفارة الجديد، فإن شركة "موريا لتطوير القدس"، التي تتولى تنفيذ المشروع لم تحصل على خرائط بناء للجدار المقترح من ترامب.

وحصلت الشركة المنفذة للمشروع على 6 ملايين شيكل إسرائيلي (1.7 مليون دولار أمريكي) من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو لشق طريق الهروب، وأكدت بلدية القدس تخصيص ميزانية لشق الطريق.

وأرسل مدير عام بلدية القدس أمنون ميرهاف، رسالة إلى مكتب إدارة المشاريع ووزارة الخارجية ورئيس مجلس الأمن القومي للتحذير من العوائق أمام بناء الجدار الخارجي للسفارة.

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