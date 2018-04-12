الانتهاء من معاينة 12 فدانا تخصص للإسكان الاجتماعي بدمنهور

أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، الانتهاء من عمل بيان صلاحية الموقع والاشتراطات البنائية لمساحة 10 أفدانة بمدينة دمنهور، خلف شركة مياه الشرب، وفدانين على طريق المصرف الخيري، لإقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وقال المهندس أسامة عبدالحافظ وكيل وزارة الإسكان بالبحيرة، إنه جار استخراج قرار تخصيص للأرض لصالح صندوق التمويل العقاري بوزارة الإسكان، واستكمال الإجراءات اللازمة كافة، لبدء تنفيذ 1620 وحدة سكنية، والتي من المتوقع إنشاؤها خلال عام من طرح العملية للتنفيذ.

وكانت المهندسة نادية عبده، خاطبت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للموافقة على استثناء 2150 من المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمدينة دمنهور، صدر لهم قرار بالتحويل إلى مدن أخرى بالمحافظة بعيدة عن دمنهور لعدم توافر الأراضي اللازمة، مراعاة لظروفهم الأسرية والاجتماعية يتعذر عليهم تنفيذ القرار بتحويل الحجز لمراكز أخرى بالمحافظة.