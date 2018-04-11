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الوطن

محافظ البحيرة: تلقينا 2614 طلب تقنين أراض زراعية بقيمة 8 مليارات جنيه

منذ 37 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
محافظ البحيرة: تلقينا 2614 طلب تقنين أراض زراعية بقيمة 8 مليارات جنيه

المهندسة نادية عبده

قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إنه تم تشكيل مجموعة من اللجان ممثلة في لجنة تلقي الطلبات واللجنة الفنية لدراسة التقنين لواضعي اليد، مشيرة إلى أنه منذ 15 يونيو الماضي، تقدم حتى الآن 8548 طلب تقنين لواضعي اليد.

وأشارت إلى أنه تم تقديم 5782 طلب تقنين على مساحة مليون و374 ألف و989 مترًا مربعًا على أراضي مبانٍ بقيمة تقديرية 550 مليون جنيه، وكما تم تقديم 2614 طلب تقنين على مساحة 127 ألفًا و678 فدان أراضٍ زراعية بقيمة 8 مليارات جنيه، حيث تم تحصيل رسوم فحص الطبات بما يزيد عن 100 مليون جنيه.

وأضافت أن المحافظة درست الطلبات المقدمة طبقا للقانون 148 لسنة 2006 قبل تاريخ 15-6-2017 وعددهم 12 ألف طلب تقنين، بينهم 300 طلب بوادي النطرون و900 طلب آخر بباقي المراكز، مشيرةً إلى أنه تم فحص 488 ملفًا على مساحة 12 ألف فدان تقريبا، كما تم الانتهاء من المعاينات على الطبيعة وتسعير تلك الأراضي، حيث بلغ متوسط سعر الفدان 70 ألف جنيه، لافتةً إلى أن إدارة الأملاك تلقت أكثر من 10 آلاف طلب لتقنين الأراضي المملوكة للدولة وتم إدخال 3 آلاف طلب منهم وجارٍ العمل بباقي الطلبات.

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