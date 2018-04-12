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الوطن

غدا.. مرسى علم تستضيف ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة

منذ 36 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
غدا.. مرسى علم تستضيف ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة

ارشيفية

تستضيف مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، غدا الجمعة، المشاركات في مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة لعام 2018، والذي يبلغ عددهم 83 دولة من مختلف أنحاء العالم لمدة أسبوع.

ويشرف على تنظيم مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة لعام 2018، وتقام تحت رعاية وزارتى السياحة والثقافة وهيئة الأمم المتحدة، حيث يمثل هذا الحدث ترويجا ضخما للمقصد السياحي المصري، من خلال تغطية إعلامية واسعة من ممثلي الفضائيات وأجهزة الإعلام المختلفة بالدول المشاركة.

وأكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أن تنظيم مثل تلك الفعاليات يمثل رسالة طمأنة كبرى للعالم ولكافة الأسواق السياحية حول أهمية المقصد السياحي المصري بصفة عامة ومرسى علم بصفة خاصة.

وأوضح في بيان أن إستخدام المشاهير في الترويج السياحي لمصر من الآليات الفعالة، والتي لها صدى كبير على المستوى الجماهيري دوليًا ومحليًا.

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