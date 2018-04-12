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الوطن

"أقنعة" بصور المعزول "مرسي" ضمن الأحراز في محاكمة حسن مالك

منذ 7 دقيقة
كتب: علاء يوسف
"أقنعة" بصور المعزول "مرسي" ضمن الأحراز في محاكمة حسن مالك

حسن مالك

فضت محكمة جنايات القاهرة الاحراز الخاصة بالمتهم حسن مالك في قضية الاضرار بالاقتصاد القومي.

و"الحرز" عبارة عن حقيبة بنية اللون، بداخلها عدد 6 أقنعة بصورة الرئيس المعزول محمد مرسي، وملف يحمل عنوان ملخص العلاقات بين مصر والكونغو خلال الفترة من عام 2012 حتى 2017.

كما احتوت على حافظة صغيرة الحجم بها رخصة قيادة المتهم رقم 3486105 مرور القاهرة، ورخصة سيارة ملاكي باسم حمزة حسن عز الدين، وشال مدون عليه فلسطين عربية والقدس لنا، و3 ملازم منسوبة لجامعة القاهرة كلية الحقوق بعنوان "الفصل في القوانين الدستورية" الفرقة الثانية.

 

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