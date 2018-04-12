"زراعة المنوفية": حصاد 50 ألف فدان قمح بمختلف مراكز المحافظة

أعلن الدكتور حمدي جامع، مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، عن أنه تم حصاد حوالي (50000 فدان قمح)، تقريبًا حتى الآن ، وأن لجان إستلام القمح جاهزة للعمل إعتبارًا من (15 ابريل الحالي)، في أماكن التوريد والتي سوف يتم تحديدها بالتنسيق مع "مديرية التموين" بالمنوفية.

وأضاف الدكتور حمدي، أنه تحدد سعر الأردب هذا العام من (570 حتى 600 جنيه للأردب)، حسب درجة النقاوة مقارنة بالموسم الماضي (555 حتى 575 للأردب)، وأن متوسط إنتاج الفدان العام الماضى (21.35 أردب /فدان).

جدير بالذكر أن المساحة المنزرعة قمح هذا العام (124224 فدان)، مقابل (113111 فدان)، العام الماضى.

من جانبه أكد الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، على أن محافظة المنوفية من المحافظات الرائدة فى زراعة القمح، على مستوى الجمهورية متمنيًا الوصول إلى أعلى إنتاجية للفدان هذا العام.