جامعة "بني سويف" تكرم طفلة من "ذوي الإعاقة" لنبوغها في الحاسب الآلي

أعلنت جامعة بني سويف اليوم، عن تكريم الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، الطفلة النابغة صفاء طه التلميذة بالصف الثاني الإعدادي، لتميزها ونبوغها في مجال الحاسب الآلي، ومجالات عدة ورفعها شعار "لسنا ذوي الإعاقة .. إنما نحن ذوي قدرات خاصة".

وأهدى الدكتور منصور حسن، درع الجامعة للتلميذة على هامش فعاليات المؤتمر الطلابي الثاني لقسم الطب الشرعى والسموم، تحت شعار "لا للعنف ضد الاطفال"، والذى نظمه القسم بقاعة المؤتمرات بالجامعة، بحضور الدكتور حسين خيري، نقيب اطباء مصر، والدكتور علاء عبد الحليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتوره داليا حسن، وكيل كلية الطب البشري، والدكتوره شرين غالب، رئيس قسم الطب الشرعي بكلية الطب البشري.

من جانبه أكد رئيس الجامعة على أن ذلك التكريم يأتي في إطار إهتمام الجامعة "بذوي الإعاقة"، وربط حقيقي بين الجامعة والمجتمع لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للجامعة في ضوء توجيهات القيادة السياسية باعتبار (عام 2018)، عامًا للأشخاص "ذوي الإعاقة".

وأعربت التلميذة صفاء طه عن مساندة أسرتها لها، وحبها للحياة والآخرين وأُسرتها، ولديها صفحة على الفيس بوك تحمل الآف الأصدقاء، مشيرة إلى تأليفها سلسلة قصص على برنامج "الباور بيونت"، ولها مشروع إبتكرته للعناية بالحيوانات الأليفة التي تعيش بالمزرعة باستخدام الحساسات لملئ الأواني عند انتهائها، كما أشارت إلى تبني كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة لها كطفلة نابغة في الكمبيوتر، رغم ظروفها الخاصة، وخاصة وأن لديها خبرة في لغة البرمجة، كما أنها تقوم بالكتابة والرسم على الكمبيوتر باستخدام شفتيها وأرجلها، وتحث الناس في المجتمع على العمل بجد واجتهاد.