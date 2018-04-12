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الوطن

"يوم الدين" في المسابقة الرسمية لـ "كان".. و3 مشاركات عربيىة بالمهرجان

منذ 14 دقيقة
كتب: نوهان نصرالله
"يوم الدين" في المسابقة الرسمية لـ "كان".. و3 مشاركات عربيىة بالمهرجان

أفيش الفيلم

مفاجأة كبيرة تلقاها الجمهور والسينمائيين المصريين، ظهر أمس، عندما كشفت إدارة الدورة الـ 71 من مهرجان كان السينمائي الدولي، التي تنطلق فى الفترة من 8 إلى 19 مايو المقبل، عن 18 فيلما مشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، من بينها فيلم "يوم الدين" للمخرج المصرى أبوبكر شوقي.

الفيلم لم يكن العمل العربي الوحيد في الدورة المقبلة من المهرجان العالمي، إذ تتواجد المخرجة اللبنانية نادين لبكي في المسابقة بفيلم "كفر نعوم"، أما في قسم "نظرة ما" الذى يضم 13 فيلما، يشارك "صوفيا" للمغربية مريم مبارك، بالإضافة إلى "قماشتي المفضلة" للمخرجة السورية جايا جيجي.

تدور أحداث فيلم "يوم الدين" تأليف وإخراج أبوبكر شوقي، في ساعة و33 دقيقة، حول رجل قبطي يغادر مستعمرة للمصابين بالجذام للمرة الأولى برفقة صبي يتيم في رحلة حول مصر للبحث عن ما تبقى من عائلاتهم، ويشارك في بطولة الفيلم راضي جمال، أحمد عبدالحفيظ، وشهيرة فهمي.

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