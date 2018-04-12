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الوطن

الشناوي: "يوم الدين" مختلف عن المنظومة التقليدية للسينما المصرية

منذ 18 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
الشناوي: "يوم الدين" مختلف عن المنظومة التقليدية للسينما المصرية

الناقد طارق الشناوي

قال الناقد طارق الشناوي، إن مصر شاركت في المسابقة الرسمية لمهرجان كان أكثر من مرة، أخرها "بعد الموقعة" للمخرج يسري نصرالله، وقبلها كان فيلم "المصير" للمخرج الراحل يوسف شاهين عام 1997، بخلاف فيلم "اشتباك" للمخرج محمد دياب الذي شارك في قسم "نظرة ما" وليس بالمسابقة الرسمية.

جاء ذلك تعليقا على مشاركة فيلم "يوم الدين" للمخرج أبوبكر شوقي في المسابقة الرسمية من مهرجان كان السينمائي، الذي تنطلق فعالياته مايو المقبل.

واوضح الشناوي لـ "الوطن"، أن الفيلم خارج نطاق منظومة السينما المصرية التقليدية، ومغايرة للسائد، فهو يعد التجربة الروائية الطويلة الأولى لمخرجه الشاب، ووقوف المنتج محمد حفظي خلف آخر فيلمين مصريين شاركا في مهرجان السينمائي أمر يحسب له، فنحن أمام منتج يعي تماما آليات صناعة السينما المختلفة وكيفية التعامل معها.

وتدور أحداث فيلم "يوم الدين" تأليف وإخراج أبوبكر شوقي، في ساعة و33 دقيقة، حول رجل قبطي يغادر مستعمرة للمصابين بالجذام، للمرة الأولى برفقة صبي يتيم، في رحلة حول مصر للبحث عن ما تبقى من عائلاتهم، ويشارك في بطولته راضي جمال، أحمد عبدالحفيظ وشهيرة فهمي.

 

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