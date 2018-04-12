"الجبير": القضية الفلسطينية تتصدر اجتماعات القمة العربية

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وستتصدر بنود جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وذلك تعبيرا عن الموقف الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية كما نصت عليه القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك في كلمة "الجبير" اليوم الخميس أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الـ29 والتي عقدت برئاسته.

وأعرب "الجبير" عن استنكار بلاده اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل ، مشيدا في الوقت نفسه بالإجماع الدولي الرافض لذلك ، معتبرا أن الخطوة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية ستعيق الجهود الدولية الرامية لتحقيق إنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي.وأكد "الجبير" أن الإرهاب والتطرف يشكل خطرا كبيرا على دولنا ويجب التعامل معه بحزم بما في ذلك مواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابع تمويله وعدم توفير الملاذ الآمن لمن يرتبط به.

وشدد "الجبير" على أن السعودية لاتقبل ولاتتسامح مع الإرهاب والتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية ، مشيرا إلى أنه لاسلام ولااستقرار في المنطقة مادامت إيران تتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية واحتضانها لقيادات تنظيم القاعدة الإرهابي.

وقال "الجبير" إن إيران والإرهاب حليفان لايفترقان، فهي تقف وراء إمداد ميليشات الحوثي التابعة لها في اليمن بالصواريخ الباليستية إيرانية الصنع التي تطلقها ميليشات الحوثي على المدن السعودية والتي بلغت 117 صاروخا أكدت بلا شك دموية أفكار مرجعياتها وتبنيها لكافة الأعمال الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في اليمن الذي ندعم الجهود المبذولة بشأن من قبل الأمم المتحدة تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2216 ووفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني.

وحمّل "الجبير" مليشيات الحوثي المسئولية الكاملة تجاه الأزمة الإنسانية التي عصفت باليمن، مؤكدا أن المملكة قامت بواجبها نحو العمل الإنساني والإغاثي فيها حيث دعمت البرامج الإنسانية والتنموية والحكومية والبنك المركزي اليمني بمبلغ تجاوز 10 مليارات دولار أمريكي، كما وصل عدد المشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن إلى 217 مشروعا بتكلفة 925 مليون دولار.

وأكد "الجبير" مجددا على دعم المملكة للشعب السوري، داعيا للحفاظ على وحدة سوريا وفقا لإعلان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254.. وأدان "الجبير" بأشد العبارات استخدام السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية، مطالبا المجتمع الدولي بمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة النكراء.

وحول الأوضاع في العراق، قال "الجبير" إن إعادة إعمار العراق فرصة لابد من استمرارها من أجل استمرار مساهمة العراق مع أشقائه بدعم مسيرة العمل العربي المشترك ، مشيرا إلى أن المملكة خصصت مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي ودعم الصادرات السعودية له خلال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق الذي عقد في الكويت مؤخرا.

وحول الوضع في ليبيا، قال "الجبير" نحن نتطلع إلى أن تسهم الجهود الليبية في إحتواء الأزمة من خلال دعم حكومة الوفاق الوطني وبذل الجهود الحثيثة للعمل بما جاء في اتفاق الصخيرات من أجل حل الأزمة الليبية حفاظا على أمنها ووحدة أراضيها .وأكد على ضرورة توحيد الجهود سعيا لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويعزز تعاونها لتنعم شعوبها بالأمن والرخاء والاستقرار.