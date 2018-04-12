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الوطن

مؤتمر بيت المقدس: القدس عاصمة فلسطين الأبدية وزيارتها واجبة

منذ 6 دقيقة
كتب: وكالات
مؤتمر بيت المقدس: القدس عاصمة فلسطين الأبدية وزيارتها واجبة

القدس

أقر البيان الختامي لمؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي التاسع، الذي انعقد في مدينة رام الله، أن مدينة القدس المحتلة هي عاصمة فلسطين الأبدية، وزيارتها واجبة على كل مسلم يستطيع فعل ذلك.

وجدد البيان الذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف دعيس، في ختام أعماله التي استمرت لمدة يومين، رفضه لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بشأن القدس، مؤكدا أن القدس الشرقية هي عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد على ضرورة نشر تعريف بالمسجد الأقصى، باللغتين العربية والإنجليزية، أو أية لغات أخرى، بحيث يتم ذلك من خلال التنسيق بين وزارتي الأوقاف والخارجية، والجهات ذات العلاقة، ونشره على المواقع الرسمية الإلكترونية، وحث الجامعات على تدريس مادة تتعلق بالقدس ومساق يسمى "القدس".

ودعا البيان إلى ضرورة الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، معلنا دعمه للجهود المبذولة لإتمام المصالحة والوحدة الوطنية لتحقيق طموحات شعبنا.

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