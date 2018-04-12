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الوطن

الأربعاء.. ندوة عن "الصحة النفسية للمرأة" بـ"الأعلى للثقافة"

منذ 29 دقيقة
كتب: شيماء عادل
الأربعاء.. ندوة عن "الصحة النفسية للمرأة" بـ"الأعلى للثقافة"

د.إيناس عبد الدايم

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ندوة تحت عنوان "الصحة النفسية للمرأة" تنظمها لجنة علم النفس بالمجلس، ومقررها الدكتور شاكر عبد الحميد، وذلك في الخامسة من مساء الأربعاء 18أبريل الجاري، بقاعة الندوات بمقر المجلس في دار الأوبرا المصرية.

ويأتي ذلك تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافة بالمجلس، ويدير الندوة الدكتور أحمد محمد شعبان ، أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ويشارك فيها الدكتورة منال القاضي، كبير أطباء النفسية والعصبية.

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