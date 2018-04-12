علي عبد العال يستقبل رئيس البرتغال

استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، الرئيس البرتغالي مارسيلو دى سوزا، الذي يزور القاهرة لمدة ثلاثة أيام، في حضور الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، وبعض قيادات المجلس من النواب.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاءً ثنائيا مع نظيره البرتغالي مارسيلو دى سوزا، الذي يزور للقاهرة لمدة ثلاثة أيام، أعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأكد الرئيس ما تعكسه الزيارة من التزام الجانبين باستمرار العمل على توطيد العلاقات القوية بينهما والممتدة عبر ضفتي المتوسط، خاصة بعد حالة الزخم التى شهدتها تلك العلاقات فى أعقاب زيارة الرئيس للبرتغال فى نوفمبر 2016، والتي كانت الزيارة الأولى لرئيس مصري للبرتغال منذ 24 عاما.