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الوطن

بالصور| أهالي سملا "بالغربية" يشيعون جثمان الشهيد "محمد إبراهيم"

منذ 11 دقيقة
كتب: الغربية - رفيق محمد ناصف
تصوير: ماهر العطار
بالصور| أهالي سملا "بالغربية" يشيعون جثمان الشهيد "محمد إبراهيم"

الغربية - رفيق محمد ناصف شيع المئات من أهالى قرية سملا، التابعة لمركز قطور، فى محافظة الغربية، مسا

شيع المئات من أهالي قرية سملا، التابعة لمركز قطور في محافظة الغربية مساء اليوم، جثمان نجلهم الشهيد محمد إبراهيم محمد علي، عريف بالقوات المسلحة، والذي استشهد أثر العملية الشاملة سيناء 2018.

نظم للشهيد جنازة عسكرية، فور وصول الجثمان ملفوف بعلم مصر، والصلاة عليه في مسجد الكبير بالقرية، مسقط رأسه، وذلك بمشاركة اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، والعقيد صلاح حسن، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والمواطنين، وأعضاء مجلس النواب، ورافقت قيادات المحافظة الجثمان لمثواه الأخير، ودفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه.

 

أكد أقارب الشهيد أن نجلهم يتمتع بالصفات الحميدة والاخلاق السيرة الحسنة والطيبة بين الاهالى، ودائما مثالا للجار الصالح والمعاون لأهليته فى كل شئ يحتجونه، ودائما ما كان يؤكد على اصراره على محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره، وأنه أب لطفلة تبلغ من العمر عاما واحدا، ومتزوج منذ سنتين.

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