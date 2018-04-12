محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين في ملتقى الموهوبين بشرم الشيخ

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حفل تكريم الفائزين في ملتقى الموهوبين لطلاب التربية الخاصة والدمج، المقام تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، ومحافظ جنوب سيناء، وتستضيفه المدينة الشبابية بشرم الشيخ خلال الفترة من 10 أبريل حتى 14 من نفس الشهر.

جاء ذلك بحضور الدكتور هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي للمحافظ، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومصطفى الزغبي، وكيل المديرية، وعلي أنور الشناوي، المشرف العام علي المدينة الشبابية، ومديريي التربية الخاصة والموهوبين على مستوى مديريات الجمهورية.

وتضمنت فعاليات الملتقى 3 مسابقات إحداهما في كرة السلة شارك فيها 9 محافظات بواقع 4 طلاب تربية فكرية، بجانب طالب موهوب، وفاز فيها فريق جنوب سيناء بالمركز الأول، وحصل على كأس البطولة، والمسابقة الثانية في الرسم والمشغولات اليدوية، وفاز بالمركز الأول الغربية، والمركز الثاني فازت به محافظة الفيوم، بينما حصلت محافظة المنيا على المركز الثالث، وفي مسابقة العروض المسرحية فازت البحيرة بالمركز الأول، وجاءت الإسكندرية في المركز الثاني، بينما حصلت مرسى مطروح على المركز الثالث.