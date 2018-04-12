ضبط رقيب شرطة لإشعال النيران في منزل والده بسبب خلافات مالية بالمحلة

شهدت عزبة جبران التابعة لقرية العامرية بمركز المحلة بمحافظة الغربية، اليوم، قيام رقيب شرطي بإشعال النيران في منزل والده بسبب خلافات عائلية بينهما، وجرى ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وجرى عرضه على النيابة العامة.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد علاء الغرباوي، مأمور مركز المحلة، يفيد باندلاع حريق بحجرتين بعزبة جبران التابعة لقرية العامرية بدائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة العقيد محمد عمارة، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والمقدم محمد عاصم، وكيل فرع البحث الجنائي، بناء على توجيهاته اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق داخل حجرتين جرى بنائهما بالطوب الأبيض، ومسقوفة بالأخشاب والمخلفات الزراعية ملك المدعو سلامة حسن متولي، 70سنة، بالمعاش، واحتراق سقف الحجرتين.

وبسؤاله صاحب الحجرتين، اتهم نجله رقيب شرطة "هانى سلامة متولى"، من قوة قسم أول المحلة، بإشعال النار بالحجرتين لخلافات مالية وعائلية بينهما.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن الرائد عمر أبوبكر، رئيس مباحث قسم مركز المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط المتهم، واعترف بارتكابه الحادث لمروره بضائقة مالية، ورفض والده إقراضه ثمة مبالغ مالية، حرر المحضر 25987جنح مركز المحلة لسنة 2018 ميلاديًا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.