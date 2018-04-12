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الوطن

مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب تقديم الأفلام المشاركة بدورته الثانية

منذ 6 دقيقة
كتب: خالد فرج
مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب تقديم الأفلام المشاركة بدورته الثانية

انتشال التميمي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن فتح باب تقديم الأفلام للمشاركة في الدورة الثانية للمهرجان، والتي ستعقد فى مدينة الجونة خلال الفترة بين  20 إلى 28 سبتمبرالمقبل؛ على أن يغلق باب التقديم في 22 يوليو المقبل.

تتنافس الأفلام المختارة على جوائز يصل مجموع قيمتها إلى 220 ألف دولار أمريكي تمنحها لجان التحكيم المشكلة من شخصيات سينمائية مرموقة، وتنقسم مسابقات المهرجان إلى ثلاث فئات هي: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة.  

وستمنح لجان تحكيم جوائز المسابقات بمستوياتها؛ نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم، والفضية والبرونزية للفيلميين التاليين، وجائزة أفضل فيلم عربي، بينما تنفرد مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بإضافتها جائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة.

من جانبه، أكد انتشال التميمي مدير المهرجان، أن فتح باب التقديم يمنحنا الفرصة للاطلاع على الأعمال السينمائية التي قد تكون بعيدة عن نظرنا إذ تمنح الأفلام المتقدمة لجنة المشاهدة وفريق البرمجة القدرة على  اكتشاف درر سينمائية مخفية وغير مكتشفة، وتجربة العام الماضي هي دليل حي على ذلك، وهو ما شجعنا على ترقب المزيد في دورة هذا العام حيث إن هدفنا الدائم هو اكتشاف الأساليب السينمائية المبتكرة، وتسليط الضوء على المواهب الجديدة.

وأضاف، بمجرد الانتهاء من تلقي طلبات المشاركة، يعكف فريق برمجة مهرجان الجونة السينمائي على النظر في كافة الأفلام المؤهلة، والمساعدة في اختيار المشروعات التي تقدم مزيجًا متوازنًا من الأفلام التي سبق وتم الاحتفاء بها في كبرى المهرجانات إلى جانب الأعمال السينمائية الحديثة التي تتحدى القوالب التقليدية وتستكشف أشكالًا جديدة للتعبير السينمائي، وسيتم التأكد خلال عملية الاختيار من أن الأفلام المعروضة تحتوي على قيمة فنية عالية من شأنها تعزيز قيم التفاهم والتعايش المشترك".

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