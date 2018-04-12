«البترول»: مذكرة مع السعودية لتبادل معلومات «المسح السيزمى» لغاز البحر الأحمر

تعتزم وزارة البترول توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع الجانب السعودى، للتعاون فى مجالات البترول والتعدين وأنشطة الاستكشاف، فيما يتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بأعمال المسح السيزمى بمنطقة البحر الأحمر، نظراً لتقارب التركيب الجيولوجى بهذه المنطقة بما يسهم فى دعم جهود مصر لبدء نشاط البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية فى مياهها الإقليمية بالبحر الأحمر.

وبحث، اليوم، وزير البترول، طارق الملا، مع المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى، العلاقات المصرية السعودية فى مجال البترول والثروة المعدنية، على هامش مشاركته فى الاجتماع الوزارى السادس عشر لمنتدى الطاقة العالمى بالعاصمة الهندية نيودلهى. وأضاف «الملا»، فى بيان اليوم: «هناك العديد من أوجه التعاون الجديدة خلال المرحلة المقبلة، بجانب تعزيز التعاون بين الشركات العاملة فى مجال صناعة البتروكيماويات وتبادل خبرات الشركات السعودية للبتروكيماويات مع الشركات المصرية، كما تم الاتفاق على ترتيب زيارة بين شركات البترول المصرية والشركات السعودية العاملة فى مجالات البترول والتعدين».

من جانبه، قال الوزير خالد الفالح إن تعزيز التعاون مع مصر فى كافة مجالات الصناعة البترولية يحظى بكامل الدعم السياسى، مشيراً إلى حث المستثمرين فى المملكة للاستثمار وتنفيذ مشروعات مشتركة فى مصر، مضيفاً أنه سيتم إرسال وفد سعودى يضم مجموعة من الشركات العاملة فى مجال التعدين بالمملكة إلى مصر لبحث فرص فتح آفاق التعاون فى هذا المجال الواعد.

كما قدم وزير النفط السعودى الدعوة للمهندس طارق الملا لزيارة الرياض لبحث مجالات التعاون بين الجانبين وتوقيع مذكرة التفاهم المشتركة الجارى الإعداد لها فى مجالات البترول والتعدين.