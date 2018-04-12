وزير الأوقاف يزور جامعة الزقازيق الأحد المقبل

تستقبل جامعة الزقازيق، الأحد المقبل، فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حيث يستقبله الدكتور خالد عبد الباري، رئيس الجامعة، واللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، في أول زيارة لفضيلة وزير الأوقاف للجامعة ليلتقي بطلابها في ندوة بعنوان "الشباب و الأمل"، ضمن فعاليات الموسم الثقافي للفصل الدراسي الثاني الذي ينظمه قطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة.

تبدأ الندوة في الساعة العاشرة صباحا بقاعة المؤتمرات الكبري، وعقب انتهائها سيشارك فضيلته في مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "تجديد الفكر الديني في الإسلام .. محمد إقبال نموذجا"، مقدمة من الباحث وجدي عبد القادر، بقسم دراسات وبحوث الأديان.