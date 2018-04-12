وكيل "صحة الدقهلية": نتائج مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سي" مبهرة

أشاد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تحت شعار "مصر خالية من فيروس سي 2020"، ونتائجها المبهرة للقضاء على فيروس سي في المحافظة والجمهورية ككل، كما شكر القائمين على الربط الإلكتروني بين وزارة الصحة وكلية طب المنصورة والتعاون المشترك فيما بينهم.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر طب المنصورة السنوي، تحت عنوان "الجديد في التعليم الطبي والخدمات الصحية ومدى أهميتها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة"، تحت رعاية الدكتور محمد القناوي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور السعيد عبد الهادي، عميد كلية الطب ورئيس المؤتمر، والدكتورة نسرين عمر، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى لفيف من شباب الأطباء وأساتذة وعمداء كليات الطب بمختلف الجامعات المصرية.

وتناول المؤتمر أوجه الشراكة بين مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، وكلية طب المنصورة، وشمل التعليم الطبي المستمر والتعاون مع المستشفى الدولي والقوافل العلاجي.