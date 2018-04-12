علي الحجار يحيي حفلا على مسرح الساقية.. 25 أبريل

يقدم المطرب الكبير علي الحجار حفله الشهرى بساقية الصاوي، آخر أربعاء فى الشهر الجاري والموافق 25 من أبريل الساعة التاسعة مساءً.

أثبت علي الحجار نجاحه فى الثمانينيات عندما أطلق ألبوم "في قلب الليل" قاصدًا به أن يكون نقطة تحول فى مسار الأغنية المصرية على مستوى التنفيذ الموسيقى الحديث المستفيد من التقنيات الجديدة، وعلى مستوى الصياغة الموسيقية بألحان كل من "مودى الإمام" و"أحمد الحجار" لهدف مهم هو تحرير القوالب الشعرية للغناء المصرى باللهجة العامية بعدما أدرك -وقتها- بفطنة يثنى عليها أن الابتذال صار أكثر شراسة فى غزوه للأغنية العامة، وفى هذا الألبوم حاول على الحجار مقاومة الأغنيات التى بدأت تتسرب إلى وجدان المستمع بقصد تخريبه.

وبعدها حقق نجاحًا كبيرًا وقدم ألبوماته وشارك فى العديد من المسرحيات والمسلسلات والأفلام، فعلى الحجار هو مشوار طويل من الإبداع والتميز والرقي والبساطة.