محافظ القليوبية يوفر كرسيا متحركا لوالد ضحية بالوعة الصرف بشبرا الخيمة

وجه اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، الأجهزة التنفيذية لمدينة شبرا الخيمة بسرعة توفير كرسي متحرك لحين توفير دراجة بخارية للمواطن والد مصطفى أحمد سعيد، ضحية بالوعة الصرف الصحي بشبرا الخيمة، بتوفير كرسي متحرك يعينه ويساعده على التحرك.

وسلم عبد الحميد أبو العزم، رئيس المدينة، اليوم، الكرسي لوالد ضحية البالوعة.

وأعرب والد الضحية عن شكره وتقديره لاهتمام المحافظ بحالته الصحية.

وزار المحافظ أسرة ضحية البالوعة، أمس، بمحل سكنهم بحي شرق شبرا الخيمة لتقديم واجب العزاء، مستمعًا إلى مشاكلهم ومطالبهم، وأمر بسرعه تنفيذها.