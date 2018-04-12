موانئ بورسعيد تسجل حركة 32 سفينة اليوم

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي حركة السفن بها، اليوم، بلغ 32 سفينة ما بين دخول وخروج ورسو على أرصفتها.

وأوضح بيان لهيئة الموانئ، اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن، وخروج 5 أخريات، وموجود على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن، وخروج سفينتين، وموجود على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة، ويتواجد على أرصفة الميناء سفينتين.

ويجرى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.