"الأعلى للثقافة" ناعيا "علام": فقدنا أحد من سطروا أحلام البسطاء

نعى المجلس الأعلى للثقافة وأمينه العام الدكتور حاتم ربيع، فقيد شعر العامية وأحد أهم كتابها ومبدعيها، الشاعر الكبير "عبد الناصر علام"، الذي توفي مساء اليوم، بمستشفى سوهاج الجامعي بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 52 عاما.

وأعرب ربيع، عن حزنه لهذا الفقد الجلل وقال إننا فقدنا اليوم أحد أهم شعراء العامية في مصر دون شك، فعلام من أمهر وأرق من سطروا أحلام البسطاء والحالمين في قصائده، واستطاع ببراعة أن ينقل بساطة عالمه في الجنوب لنراه متجسدًا فى دواوينه، فكانت أعماله لها طابعا خاصا تنم عن تجربة شعرية شديدة الخصوصية.

وأضاف ربيع، أن للراحل عدد من الدواوين التي كانت وستظل تحمل بصمته الخاصة ومفرداته المتفردة منها "انزفني عيال أخرى، دق القلوب، ولسه هتستحمل هزايم، دلوقتي أقدر، روحك تنط لتحت".. وغيرها الكثير من أعماله المتميزة، رحم الله الفقيد وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن شاعر العامية عبد الناصر علام فاز بالعديد من الجوائز منها المركز الأول على مستوى الجمهورية في شعر العامية عام 1997، المركز الأول في شعر العامية على مستوى إقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي عام 1998 – 1999، جائزة الشعر من المجلس الأعلى للثقافة عام 2001، المركز الأول في شعر العامية على مستوى الجمهورية عام 2001/ 2002.