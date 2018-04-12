خبير: عدم قدرة المواطنين على تنظيم الاستهلاك سبب ارتفاع الأسعار

قال الدكتور عبدالنبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري اقتصاد حر قائم على العرض والطلب، موضحًا أنه لا أحد يستطيع مطالبة الدولة بتوفير السلع بأسعار تتناسب مع دخله، ولكن يجب المطالبة بالرقابة على الأسواق.

وأضاف عبدالمطلب، خلال حواره على قناة "الحدث اليوم"، أن رقابة الأسواق تعني الرقابة على جودة السلع وصلاحيتها، وليس تسعيرها، مؤكدًا أن الدولة ليس لها دخل بتسعير السلع، وهذه علاقة بين التاجر والمستهلك.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة لا تتدخل إلا بتسعير السلع البترولية لكونها هي من تقوم بشرائها وتقديمها، والسلع التموينية، موضحًا أن السبب في ارتفاع أسعار السلع هو عدم قدرة المواطنين على تنظيم استهلاكهم، مشددًا على أن مجابهة ارتفاع الأسعار يكون بالمقاطعة أو ترشيد الاستهلاك، أو بإيجاد آلية لتخزين السلع وقت رواجها.