ضبط 22 ماليزيا بالغردقة لاتهامهم بتجهيز عملية نصب على عملاء البنوك

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، اليوم، من ضبط 22 ماليزي الجنسية، ومواطن تايواني، بينهم سيدة، لاتهامهم بتجهيز عملية نصب كبرى على عملاء البنوك في ماليزيا وسحب أرصدتهم عن طريق معرفة الأرقام السرية لكروت الائتمان الخاصة بالعملاء، بواسطة كول سنتر دولي.

وبدأ كشف الواقعة عندما وردت معلومات أمام العقيد محمد أيوب، مدير الأمن الداخلي لمنتجع الجونة السياحي، عن تواجد 23 شخصًا داخل فيلا بمنتجع الجونة السياحي منذ حوالي 3 أسابيع، وتبين أنهم 22 ماليزيا بينهم سيدة، ومواطن من تايوان.

وتبين أنهم دخلوا الجونة بجوازات سفر فردية، وقاموا بالسكن في الفيلا ولم يخرج منهم سوى 3 أفراد لإحضار الأغذية والمشروبات.

وتوصلت المعلومات أنهم يستخدمون "كول سنتر" خاص بأحد البنوك في ماليزيا والرد على عملاء البنك ومعرفة الأرقام السرية لكروت الائتمان الخاصة بالعملاء ثم يقوموا بتحويل الأرصدة من حساب العملاء.

وانتقل إلى مكان الواقعة رجال المباحث وجرى ضبطهم داخل الفيلا، وعثر بحوزتهم على قرابة ربع مليون جنيه مصري، و12 ألف دولار أمريكي، وعدد من كروت الائتمان، وخطوط هواتف محمولة دولية.

وكشفت التحقيقات الأولية أنهم لم يتمكنوا من تفعيل مخططهم لسرعة كشفهم وإلقاء القبض عليهم، وجرى التحفظ على المتهمين وجار استجوابهم واستكمال الإجراءات القانونية.