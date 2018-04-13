بالصور| عمرو دياب يهتف خلال حفل "الماسة": "تحيا مصر"

أحيا النجم العالمي عمرو دياب آخر فقرات حفل صندوق "تحيا مصر"، المقام بفندق "الماسة"، بحضور عدد كبير من الوزراء ونجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع.

افتتح الهضبة فقرته بأغنية "الليلة" وسط حالة من التصفيق الحار وصيحات الإعجاب.

وأعرب الهضبة عن سعادته بإحيائه للحفل الثاني من حفلات "تحيا مصر"، وردد قائلًا: "تحيا مصر بينا كلنا وبمجهودات أبنائها ". ووجه التحية والتقدير لللواء محمد الأمين، أمين عام صندوق "تحيا مصر".

واستكمل الهضبة فقرته بأغاني "قمرين. وحكايتك إيه. مافيش غيرك. القاهرة"، ولا زال الحفل مستمرًا.

ضم الحضور المهندس ياسر القاضي، وزير الإتصالات، وسحر نصر، وزير الاستثمار، واللواء محمد الأمين، أمين عام صندوق تحيا مصر والدكتور محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والمهندس محمد الأمين، وأسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وشريف خالد.

ومن نحوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع تواجد الدكتور مدحت العدل وحرمه، وليلى علوي، وفيفي عبده، ورجاء الجداوي، وإيناس علي، ودوريس، والإعلامية سناء منصور، والكاتب الصحفي ياسر رزق، وعبد اللطيف المناوي، والإعلامي أحمد الطاهري، والدكتور سامر يوسف وحرمه، والمهندسة رباب عبد العاطي، والإعلامية سهير جودة، والإعلامية بوسي شلبي، التي قدمت فقرات الحفل .

وجلست النجمة لطيفة، عقب تكريمها في ختام فقرتها، وسط أصدقائها من نجوم الفن، للاستماع إلى فقرة الهضبة عمرو دياب.