رئيس البرلمان الليبي يحذر من "الفتن والشائعات" التي تستهدف الجيش

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية المستشار عقيلة صالح تواصل مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بلقاسم حفتر وتابع معه آخر المستجدات.

وبحسب البيان الذي وصل "الوطن" حذر "صالح" مما وصفه بـ"الشائعات والفتن" التي يحاول البعض إشاعتها، كما أكد القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن العمل يسير على أفضل ما يرام في كافة وحدات القوات المسلحة وكافة غرف العمليات وبأنه والقائد العام يتابعون مع رؤساء الأركان وامراء غرف العمليات بشكل متواصل سير العمل بها.

وأضاف البيان: "نطمئن كافة أبناء الشعب الليبي فستظل وستبقى المؤسسة العسكرية هي صمام الأمان للوطن".