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الوطن

بالصور| القرموطي يتضامن مع سوريا بتيشرت "أين الكيماوي"

منذ 16 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالصور| القرموطي يتضامن مع سوريا بتيشرت "أين الكيماوي"

الإعلامي جابر القرموطي

أعلن الإعلامي جابر القرموطي، تضامنه مع سوريا، ضد الهجمة العسكرية المحتملة ضدها، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بدعوى استخدام الجيش السوري السلاح الكيماوي ضد أهالي مدينة دوما السورية. 

وظهر القرموطي بتيشرت مطبوع عليه علم سوريا ومكتوب عليه "أين الكيماوي"، كما افترش القرموطي ستديو برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، بأوراق مكتوب عليها "أين الكيماوي"، في إشارة إلى كذب إدعاء الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقال القرموطي، خلال تقديم البرنامج: "نفس الأجواء، نفس الحبكة اللي اتعملت في العراق، نيكي هايلي الأفعى، كان مكانها كولن باول، والإتنين اتهموا سوريا والعراق باستخدام الأسلحة الكيماوية". 

وأضاف: "مش بندافع عن بشار الأسد، يغور الأسد أو أي مسؤول أمريكي في داهية، لكن لازم نبلع الزلط عشان سوريا متتدمرش وتتقسم".

 

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