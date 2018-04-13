أمريكا تغير أسماء الأعاصير بسبب "سمعتها السيئة"

قالت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، الخميس، إن الأسماء "هارفي" و"إرما" و"ماريا" و"نيت" لم تعد تستخدم لتسمية الأعاصير بعد أن اكتسبت الأسماء الأربعة سمعة غير مرغوبة في 2017 بين أسوأ العواصف التي تضرب منطقة الكاريبي والولايات المتحدة على الإطلاق.

ووفق قناة "سكاي نيوز" فإن الإدارة أكدت أن وكالة الأطلسي في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية سحبت الأسماء من قائمة الألقاب المصدق عليها لأسماء الأعاصير لست سنوات لأن استخدامها مجددا سيكون ضربا من عدم الحساسية.

وبحسب رويترز، ذكرت في بيان أن الأسماء سوف تستبدل بـ"هارولد" و"إداليا" و"مارجوت" و"نايجل" التي لن تظهر في قائمة أسماء الأعاصير إلا عام 2023.