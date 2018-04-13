تسجيل الدخول

الوطن

طالب ثانوي يلجأ لـ"الحوت الأزرق" لمروره بأزمة نفسية بأسيوط

اليوم AM 08:46
كتب: سعاد أحمد
طالب ثانوي يلجأ لـ"الحوت الأزرق" لمروره بأزمة نفسية بأسيوط

صورة أرشيفية

لجأ طالب ثانوية عامة بأسيوط إلى حيلة للفت انتباه أهله نظرا لمروره بحالة نفسية سيئة ووجود بعض المشكلات لديه بالدراسة، مستغلا لعبة الحوت الأزرق التي انتشرت في الآونة الأخيرة من خلال محاولة قطع شرايينه بسلاح أبيض.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة القوصية بوصول بلاغ من المستشفى المركزي بوصول الطالب "م. ف"، 17 عاما، بالثانوية العامة في حالة إعياء ووجود جروح قطعية في شرايين اليد اليسرى مستخدما آلة حادة، سلاح أبيض لكشط يديه، وتم اتخاذ اللازم وإجراء الإسعافات اللازمة بخياطة وعلاج يد الطالب وحالته مستقره.

وبالانتقال وبسؤال الطالب أوضح أنه لجأ للفت انتباه أسرته نظرا لمروره بحالة نفسية واستغل الجدل حول اللعبة الشهيرة فلجأ لخدش نفسه بآلة حالة ومحاولته جرح نفسه عند الشريان دون قطعه حتى يظن الجميع أن إصابته بسبب لعبة الحوت الأزرق، لافتا إلى أنه لم يلعب اللعبة إطلاقا وإنما لجأ لهذه الحيلة فقط لمروره بأزمة نفسية.

تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أمرت بالتحري حول ملابسات الواقعة.

أخبار متعلقة

انتحار طالب حقوق في الفيوم بسبب أزمة نفسية

انتحار طالب حقوق في الفيوم بسبب أزمة نفسية
بسبب أزمة نفسية.. شاب يشعل النيران في جسده بقنا

بسبب أزمة نفسية.. شاب يشعل النيران في جسده بقنا
انتحار شاب في بولاق الدكرور بسبب "أزمة نفسية"

انتحار شاب في بولاق الدكرور بسبب "أزمة نفسية"
انتحار طالبة ثانوي في الهرم بسبب "أزمة نفسية"

انتحار طالبة ثانوي في الهرم بسبب "أزمة نفسية"

التعليقات

الفرعون المصرى ملكاً على أوروبا

أحدث الأخبار

"الري" تحذّر الفلاحين زارعي محاصيل الأرز والموز والقصب المخالفين

"الري" تحذّر الفلاحين زارعي محاصيل الأرز والموز والقصب المخالفين

الصناعات الخشبية بلمسة أنثوية: النجارة للستات

الصناعات الخشبية بلمسة أنثوية: النجارة للستات

أعضاء «لجنة الزراعة بالنواب» يرفضون أسعار توريد القمح

أعضاء «لجنة الزراعة بالنواب» يرفضون أسعار توريد القمح

أحمد الطاهرى يكتب: سوريا.. الكارثة الكاملة والجريمة المكتملة

أحمد الطاهرى يكتب: سوريا.. الكارثة الكاملة والجريمة المكتملة

«هنيدى»: بعشق «أرض النفاق» وأراهن على نجاح المسلسل

«هنيدى»: بعشق «أرض النفاق» وأراهن على نجاح المسلسل

اختيارات الوطن

الصناعات الخشبية بلمسة أنثوية: النجارة للستات

الصناعات الخشبية بلمسة أنثوية: النجارة للستات

ديكورات منزلية من الصدف لأصحاب الذوق الرفيع: أجمل وأرخص

ديكورات منزلية من الصدف لأصحاب الذوق الرفيع: أجمل وأرخص

فانوس بـ«فلاشة وكارت ميمورى وبلوتوث».. المصرى يكسب

فانوس بـ«فلاشة وكارت ميمورى وبلوتوث».. المصرى يكسب

«للتطوع فوائد أخرى».. شعار المترجمين فى المهرجانات الفنية

«للتطوع فوائد أخرى».. شعار المترجمين فى المهرجانات الفنية

حفلات التخرج.. من القاعات المغلقة إلى شواطئ البحر

حفلات التخرج.. من القاعات المغلقة إلى شواطئ البحر

الأكثر قراءة

عاجل