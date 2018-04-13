طالب ثانوي يلجأ لـ"الحوت الأزرق" لمروره بأزمة نفسية بأسيوط

لجأ طالب ثانوية عامة بأسيوط إلى حيلة للفت انتباه أهله نظرا لمروره بحالة نفسية سيئة ووجود بعض المشكلات لديه بالدراسة، مستغلا لعبة الحوت الأزرق التي انتشرت في الآونة الأخيرة من خلال محاولة قطع شرايينه بسلاح أبيض.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة القوصية بوصول بلاغ من المستشفى المركزي بوصول الطالب "م. ف"، 17 عاما، بالثانوية العامة في حالة إعياء ووجود جروح قطعية في شرايين اليد اليسرى مستخدما آلة حادة، سلاح أبيض لكشط يديه، وتم اتخاذ اللازم وإجراء الإسعافات اللازمة بخياطة وعلاج يد الطالب وحالته مستقره.

وبالانتقال وبسؤال الطالب أوضح أنه لجأ للفت انتباه أسرته نظرا لمروره بحالة نفسية واستغل الجدل حول اللعبة الشهيرة فلجأ لخدش نفسه بآلة حالة ومحاولته جرح نفسه عند الشريان دون قطعه حتى يظن الجميع أن إصابته بسبب لعبة الحوت الأزرق، لافتا إلى أنه لم يلعب اللعبة إطلاقا وإنما لجأ لهذه الحيلة فقط لمروره بأزمة نفسية.

تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أمرت بالتحري حول ملابسات الواقعة.