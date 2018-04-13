مقتل 5 مشجعين في انفجار قنبلة باستاد جنوب الصومال

انفجرت قنبلة في استاد مكتظ جنوبي الصومال، مما أسفر عن مقتل 5 من مشجعي كرة القدم، وفق ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وبحسب ما أفادت الشرطة الصومالية، فإن الانفجار وقع في بلدة براوة الساحلية بمنطقة شبيلي السفلى، حين كان سكان يشاهدون مباراة لكرة القدم بعد ظهر الخميس.

ونقلت "سكاي نيوز" عن مهاد ضور النائب عن ولاية جنوب غرب الصومال، قوله إن "القنبلة قتلت خمسة أشخاص وأصابت 12 آخرين في ملعب كرة القدم. وجميع القتلى والجرحى من الجمهور".

ونقلت رويترز عن الشرطي محمد آدن من "نعتقد أن حركة الشباب وراء الهجوم وأن الهدف كان مسؤولين لم يكونوا جالسين في وقت المباراة، القنبلة كانت مزروعة هناك وجرى التحكم فيها عن بعد على ما يبدو".