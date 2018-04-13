"الري" تحذّر الفلاحين زارعي محاصيل الأرز والموز والقصب المخالفين

أكدت وزارة الموارد المائية والري، زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه "الموز - الأرز - قصب السكر"، في الآونة الأخيرة، ما يتسبب في حدوث ضغوط كبيرة على الموارد المائية وبرامج توزيع المياه، وأيضًا على شبكات الترع والمصارف، فضلًا عن مشكلة عدم وصول المياه إلى النهايات والتي تؤدي بدورها إلى حدوث نزاعات بين مستخدمي المياه.

وأضافت أنه للحد من ظاهرة انتشار وزيادة المحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه، يتم التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لترشيد زراعات هذه المحاصيل وتقليل المساحات المنزرعة منها.

وأوضحت أنها قررت من خلال اللجنة التنسيقية المشتركة، الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وإصدار توجيهات مشدده لمهندسي الري بتطبيق قانون الري بكل حزم وحسم، لتخفيف الضغوط على الموارد المائية، وضمان حسن سير وانتظام برامج توزيع المياه، وتحقيق عدالة التوزيع بما يضمن وصول المياه إلى نهايات الترع وحصول المنتفعين على احتياجاتهم المائية.

وأهابت وزارة الموارد المائية والري، بالمزارعين القيام بدورهم في عملية ترشيد المياه التي تعمل الدولة على تنفيذها بكل جهد ومن خلال كل أجهزتها، بالالتزام بزراعة المساحات المقررة كخطوة جادة لمجابهة التحديات المائية التي تواجهها الوزارة.