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الوطن

إصابة فرد أمن وعاملة نظافة اعتدى عليهما أهل مريض بمستشفى في شبين الكوم

منذ 24 دقيقة
كتب: محمود الحصري
إصابة فرد أمن وعاملة نظافة اعتدى عليهما أهل مريض بمستشفى في شبين الكوم

اللواء أحمد عتمان مدير امن المنوفية

اعتدى أهل مريض على حارس أمن وعاملة نظافة داخل مستشفى الصدر الكائنة بقرية ميت خلف بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بالانتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول "ع .ف. ع" 24 عامًا، حارس أمن بالمستشفى ومقيم قرية المصيلحة – دائرة المركز مصابًا بكدمة بالشفة السفلية و"س .س. م" 33 عامًا، عاملة نظافة بالمستشفى، مصابة بجرح بالرأس ومقيمة قرية سلكا – دائرة المركز.

وطرف ثان "ا .ف. ع. ر" 51 عامًا، 30 عامًا، حداد مسلح ومقيمان قرية أم خنان – دائرة مركز قويسنا.

وبسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثاني بالتعدي عليه بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات على إثر مشادة كلامية بينهما بالمستشفى أثناء زيارة أحد أقارب مريض محتجز بالمستشفى.

وبمواجهة الطرف الثاني اعترف بما نسب إليه، وحرر عن ذلك المحضر رقم 5064 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيل الطرف الثاني بضمان مالي قدرة 3 آلاف جنيه، لكل منهم و"سددوا الضمان".

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