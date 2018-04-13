إسماعيل محمد مديرا للموارد البشرية بديوان محافظة جنوب سيناء

أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، القرار رقم 90 لسنة 2018 بتعيين إسماعيل محمد إسماعيل مديرًا عامًا للموارد البشرية بالديوان العام للمحافظة خلفًا لمحمد شريف، بعد بلوغه سن المعاش.

وقال فودة، إن مدير الموارد البشرية الجديد هو أحد شباب جنوب سيناء ويعمل منذ أكثر من 15 عامًا على أرض المحافظة، والهدف من التعيين هو ضخ دماء جديدة في الإدارات المختلفة من الشباب، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بإتاحة الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية.

ويذكر أن مدير الموارد البشرية من مواليد محافظة الدقهلية، حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، ويبلغ 43 عامًا، وكان يعمل مدير إدارة موازنة الوظائف ووكيل إدارة الموارد البشرية.