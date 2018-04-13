ربة منزل تعثر على طفلة حديثة الولادة بأرض زراعية بقرية قويسنا البلد

عثرت ربة منزل بقرية قويسنا البلد التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، على طفلة حديثة الولادة بأرض زراعية، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إيداع الطفلة بحضانة مستشفى قويسنا المركزي.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث قويسنا يفيد بورود بلاغ من "ع.ح. ع. ا"، 53 عامًا، ربة منزل ومقيمة قرية قويسنا البلد – دائرة المركز، بعثورها على طفلة حديثة الولادة بأرض زراعية بالناحية ذاتها.

وبالانتقال والفحص تبين أن الطفلة حديثة الولادة مربوطة الحبل السري وملفوفة بقطعة من القماش ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرة، بتوقيع الكشف الطبي على الطفلة بمستشفى قويسنا المركزي تبين أنها حديثة الولادة عُمر يوم وحالتها العامة متوسطة، وتم إيداعها بحضانة المستشفى وتسميتها "ن .س. م. ع"، وحرر عن الواقعة برقم 3727 إداري مركز قويسنا لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص والتحري حول الواقعة وصولا لتحديد أهلية الطفل.