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الوطن

تسمم طالبتين تناولتا "برشام" عن طريق الخطأ في المنوفية

منذ 9 دقيقة
كتب: محمود الحصري
تسمم طالبتين تناولتا "برشام" عن طريق الخطأ في المنوفية

أرشيفية

أصيبت اليوم، طالبتان بحالة تسمم إثر تناولهما بعض الأقراص الدوائية عن طريق الخطأ، بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، ونقل المصابتان إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

واستقبلت مستشفى أشمون العام "ب.ي. ع. ع.ا" 15 عامًا، طالبة ومقيمة كفر صراوه – دائرة المركز مصابة بحالة تسمم، وحالتها العامة متوسطة، وتقرر إحالتها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي "قسم السموم".

وبالانتقال والفحص وسؤالها أقرّت بتناولها بعض الأقراص الدوائية عن طريق الخطأ، وحدثت إصابتها ونفت الشبهة الجنائية، وحرر محضر عن الواقعة برقم 4173 إداري مركز أشمون لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

وفي واقعة مشابهة، استقبلت مستشفى أشمون العام، "ف .ا. ع.م" 17 عامًا، طالبة ومقيمة قرية منيل دويب دائرة المركز مصابة بحالة تسمم، وحالتها العامة متوسطة، وتقرر إحالتها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي "قسم السموم"، وبسؤالها أقرّت بتناولها بعض الأقراص الدوائية عن طريق الخطأ، وحدثت إصابتها ونفت الشبهة الجنائية، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 4172 إداري مركز أشمون لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

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