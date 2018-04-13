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الوطن

مقطورة تصدم طبيبة على طريق شبين الكوم بسرس الليان

منذ 33 دقيقة
كتب: محمود الحصري
مقطورة تصدم طبيبة على طريق شبين الكوم بسرس الليان

أرشيفية

أصيبت طبيبة بمدينة "سرس الليان" في محافظة المنوفية، بإصابات بالغة نتيجة اصطدامها بسيارة نقل ثقيل على طريق شبين الكوم سرس الليان، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم، تم ضبط المتهم بمعرفة الأهالي بعد فراره هاربا وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان اللواء أحمد عتمان، تلقى بلاغًا من مأمور قسم شرطة سرس الليان، يفيد استقبال مستشفى سرس الليان المركزي "ي.س. س" 27 سنة، طبيبة، ومقيمة بمدينة سرس الليان دائرة القسم، مصابة بكسر بقاع الجمجمة واشتباه كسر بالأنف، وجرح قطعي بالرأس، واشتباه كسر بالقدم اليمنى، وخدوش وسحجات متفرقة، وحالتها العامة سيئة ولا يمكن استجوابها، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي.

بسؤال والد الطبيبة المصابة "س. س" 56 سنة، موجه رياضيات ومقيم بذات الناحية، قال إنه أثناء توقف ابنته على جانب الطريق بمحل إقامتها اصطدمت بها السيارة رقم "77912 / 70267 نقل بمقطورة منوفية" قيادة "م.ح. ك. ز" وفر هاربًا بالسيارة من مكان الحادث، وأضاف بتمكن بعض الأهالي ورجال الأمن من ضبطه، واتهمه بالتسبب في إصابة ابنته.

وبمواجهة المتهم نفى رؤية المصابة وقرر بعلمه من الأهالي باصطدامه بها وتم التحفظ على المتهم والسيارة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1123 جنح قسم سرس الليان لسنة 2018م، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

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